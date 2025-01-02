На Украине снизилось число граждан, готовых терпеть конфликт

Количество украинцев, которые готовы терпеть вооружённый конфликт, значительно сократилось к концу 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Авторы исследования отметили, что в промежутке с февраля 2022 по февраль 2024 года настрой большинства украинцев оставался неизменным. Не менее 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

«Между февралём и октябрём 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, до 63%. Между началом октября и декабрём 2024 года наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, – до 57%», — говорится в отчёте.

Количество готовых нести бремя войны за период с октября по декабрь выросло с 18% до 21%, при этом увеличилось количество и тех, кто затрудняется дать ответ, как долго они готовы ещё терпеть боевые действия — с 12% до 18%. Опрос проводился с 2 оп 17 декабря в формате интервью посредством телефонных звонков.