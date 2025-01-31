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Регион
31 января, 15:39

В Кунгуре задержали владельца кафе с шаурмой, где отравились более 30 человек

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В Кунгуре (Пермский край) задержан владелец кафе SHAURMA COSMOS, где более 30 человек стали жертвами массового отравления. Об этом информирует пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

«В Кунгуре задержан собственник заведения по подозрению в оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности»,— отмечается в сообщении ведомства.

По последним данным, за медицинской помощью в городе Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, 29 из них были госпитализированы — в том числе 11 детей.

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Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в SHAURMA COSMOS после того, как появились первые данные о массовом отравлении посетителей шурмой. Кафе временно закрыли. Там наши возбудителей сальмонеллы. У заражённых наблюдаются такие симптомы, как тошнота и схваткообразные боли в животе, сопровождающиеся водянистой диареей, лихорадкой и рвотой. Бактерии инфицируют пищеварительный тракт, но могут также проникать в кровоток и заражать другие части тела.

Марина Фещенко
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