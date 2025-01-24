Москвичка отравилась шаурмой с сальмонеллой и отсудила 126 000 рублей

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, женщина курила шаурму на Дмитровском шоссе, а на следующий день попала в инфекционную больницу с сальмонеллёзным энтеритом. Москвичка подала в суд на владельца торговой точки, разбирательство длилось почти четыре месяца. И вот итог: суд постановил взыскать с бизнесмена в пользу женщины 126 тысяч рублей. Из них: 200 рублей — за саму шаурму с сальмонеллой, 1059 — за лечение, 100 000 — компенсация морального вреда и штраф — в 25 000.