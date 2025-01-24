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Регион
24 января, 14:25

Москвичка отравилась шаурмой с сальмонеллой и отсудила 126 000 рублей

Москвичка смогла добиться компенсации у шаурмичной — владельцу точки придётся выплатить ей 126 тысяч рублей за отравление шаурмой.

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, женщина курила шаурму на Дмитровском шоссе, а на следующий день попала в инфекционную больницу с сальмонеллёзным энтеритом. Москвичка подала в суд на владельца торговой точки, разбирательство длилось почти четыре месяца. И вот итог: суд постановил взыскать с бизнесмена в пользу женщины 126 тысяч рублей. Из них: 200 рублей — за саму шаурму с сальмонеллой, 1059 — за лечение, 100 000 — компенсация морального вреда и штраф — в 25 000.

Почти 30 человек отравились шаурмой на севере Москвы
Почти 30 человек отравились шаурмой на севере Москвы

Предприниматель — владелец той самой точки с шаурмой, где летом отравились 24 человека. Тогда шаурмичную опечатали и закрыли, а хозяина отправили под домашний арест.

Обложка ©

freepik.com/stockking

Александра Вишнякова
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