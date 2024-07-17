В Москве задержали владельца киоска с шаурмой, в котором отравились 17 человек
Владельца московского киоска с шаурмой, в котором отравились 17 человек, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Владелец заведения Элдар Сардаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
"Следователями столичного СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержан владелец одной из точек быстрого питания, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину не признал", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сотрудники точки питания работали там незаконно, без составления трудового договора. Теперь следствие намерено ходатайствовать об избрании директору заведения меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, о массовом отравлении в Москве стало известно вчера утром. Все 17 отравившихся жили в хостеле на Алтуфьевском шоссе и ели шаурму из киоска на Дмитровском шоссе. В ларьке провели проверку. Следователи возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что у пострадавших выявили сальмонеллёз.
Telegram / Столичный СК