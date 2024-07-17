В Москве задержали владельца киоска с шаурмой, в котором отравились 17 человек

Владельца московского киоска с шаурмой, в котором отравились 17 человек, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Владелец заведения Элдар Сардаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

"Следователями столичного СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержан владелец одной из точек быстрого питания, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину не признал", — говорится в сообщении.