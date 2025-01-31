Количество отравившихся шаурмой в Пермском крае продолжает расти
Минздрав: Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 32
В Пермском крае зафиксировали массовое отравление шаурмой. На данный момент число пострадавших выросло до 32, среди них 13 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Ларёк, в котором отравились шаурмой, и его владелец Шухрат Имовов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
За медицинской помощью в городе Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, 29 из них были госпитализированы — в том числе 11 детей. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, уверили в министерстве.
Напомним, что ранее было известно о 14 пострадавших, включая четверых детей. После число выросло до 25. Все они обратились за помощью в больницы Кунгура после покупки еды в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. По предварительным данным, у заболевших был выявлен возбудитель сальмонеллеза. Владелец заведения, местный предприниматель Шухрат Имовов, может столкнуться с уголовной ответственностью за оказание небезопасных услуг. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили грубые нарушения санитарных норм.
Life.ru / Kandinsky 3.1