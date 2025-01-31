Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 25 человек
В Кунгуре Пермского края до 25 человек выросло число жителей, которые отравились шаурмой. В их числе десять детей. Об этом доложили в региональной прокуратуре.
«На утро уже 25 человек, из них 10 детей», — сказали в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Пермском крае зафиксировано массовое отравление шаурмой, в результате которого пострадали 14 человек, включая четверых детей. Все они обратились за помощью в больницы Кунгура после покупки еды в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны.
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