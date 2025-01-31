Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 11:03

Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 25 человек

В Кунгуре Пермского края до 25 человек выросло число жителей, которые отравились шаурмой. В их числе десять детей. Об этом доложили в региональной прокуратуре.

«На утро уже 25 человек, из них 10 детей», — сказали в ведомстве.

Москвичка отравилась шаурмой с сальмонеллой и отсудила 126 000 рублей
Москвичка отравилась шаурмой с сальмонеллой и отсудила 126 000 рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что в Пермском крае зафиксировано массовое отравление шаурмой, в результате которого пострадали 14 человек, включая четверых детей. Все они обратились за помощью в больницы Кунгура после покупки еды в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николай Рюмин
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar