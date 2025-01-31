Десять взрослых и четверо детей отравились шаурмой в Пермском крае

В Пермском крае зафиксировано массовое отравление шаурмой, в результате которого пострадали 14 человек, включая четверых детей. Все они обратились за помощью в больницы Кунгура после покупки еды в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Ларёк, в котором отравились шаурмой и его владелец Шухрат Имовов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Десяти пострадавшим, среди которых были двое детей в возрасте 13 и 15 лет, потребовалась госпитализация, остальные получили необходимую помощь и были отпущены домой.

Владелец заведения, местный предприниматель Шухрат Имовов, может столкнуться с уголовной ответственностью за оказание небезопасных услуг. Оба его киоска закрыты, а Роспотребнадзор начал проверку и экспертизу. Кроме того, Имовов владеет гостиницей и барбершопом в Кунгуре.