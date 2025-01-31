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31 января, 07:57

Десять взрослых и четверо детей отравились шаурмой в Пермском крае

SHOT ПРОВЕРКА: 14 человек отравились шаурмой в Пермском крае

Среди отравившихся шаурмой в Пермском крае есть дети. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Среди отравившихся шаурмой в Пермском крае есть дети. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Пермском крае зафиксировано массовое отравление шаурмой, в результате которого пострадали 14 человек, включая четверых детей. Все они обратились за помощью в больницы Кунгура после покупки еды в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Ларёк, в котором отравились шаурмой и его владелец Шухрат Имовов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Ларёк, в котором отравились шаурмой и его владелец Шухрат Имовов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Десяти пострадавшим, среди которых были двое детей в возрасте 13 и 15 лет, потребовалась госпитализация, остальные получили необходимую помощь и были отпущены домой.

Владелец заведения, местный предприниматель Шухрат Имовов, может столкнуться с уголовной ответственностью за оказание небезопасных услуг. Оба его киоска закрыты, а Роспотребнадзор начал проверку и экспертизу. Кроме того, Имовов владеет гостиницей и барбершопом в Кунгуре.

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Похожий случай ранее произошёл в Москве. Там женщина смогла добиться компенсации у шаурмичной — владельцу точки придётся выплатить ей 126 тысяч рублей за отравление шаурмой. Суд постановил взыскать с бизнесмена в пользу женщины 126 тысяч рублей. Из них: 200 рублей — за саму шаурму с сальмонеллой, 1059 — за лечение, 100 000 — компенсация морального вреда и штраф — в 25 000.

Оксана Попова
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