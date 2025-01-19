Врач назвала причину массового отравления в санатории в Красноярском крае

Возможной причиной вспышки норовируса в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае, а также в школе в Оренбурге могла стать пища с кислым запахом, полагает врач-терапевт Людмила Лапа. По её словам, даже едва заметный кислый запах, как правило, указывает на то, что еда испорчена.

«Наше хорошее обоняние всегда покажет, что пища не годна к употреблению. Пищу, которая пахнет кислым, есть нельзя», — подчеркнула собеседница aif.ru.