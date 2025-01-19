Врач назвала причину массового отравления в санатории в Красноярском крае
Врач Лапа: Причиной вспышки норовируса могла стать пища с кислым запахом
Возможной причиной вспышки норовируса в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае, а также в школе в Оренбурге могла стать пища с кислым запахом, полагает врач-терапевт Людмила Лапа. По её словам, даже едва заметный кислый запах, как правило, указывает на то, что еда испорчена.
«Наше хорошее обоняние всегда покажет, что пища не годна к употреблению. Пищу, которая пахнет кислым, есть нельзя», — подчеркнула собеседница aif.ru.
Эксперт добавила, что основном симптомом норовируса является боль в животе. Кроме того, на недуг могут указать вздутие, диарея и запор. Врач призвала россиян не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к специалистам для точного установления диагноза.
Напомним, ранее в Красноярском крае прекратил работу санаторий, где массово отравились пенсионеры. Позже число отравившихся в санатории «Сосновый бор» возросло до 47 человек.