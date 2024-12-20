Гости корпоратива с солисткой Artik & Asti заразились норовирусом в Омске

Гости праздничного мероприятия, проходившего на базе отдыха в Омске, в преддверии Нового года не думают и суете и хлопотах, так как после «невесёлого» корпоратива 30 человек заразились норовирусом. Среди заболевших острой кишечной инфекцией есть дети, сообщает Mash.

Местная компания арендовала загородный комплекс «Сказка», чтобы развлечь сотрудников. Для гостей турбазы были предложены все удобства — аквапарк, прогулки в лесу на свежем воздухе, гостиница. Люди приехали на мероприятие заранее и ждали вечерней тусовки, на которой должно было состояться выступление певицы Севиль из группы Artik & Asti. Но многие так и не дождались главного веселья, так как после нескольких приёмов пищи слегли с симптомами острой кишечной инфекции. Всех заразившихся мучили боли в животе, тошнота и диарея.

На базе отдыха выявили ряд нарушений. Фото © Telegram / Mash

Гостиницу, где отравились более 30 человек, посетил с проверкой Роспотребнадзор и выявил уйму нарушений, среди которых: отсутствие у персонала медкнижек, антисанитария на кухне, а у шести работников учреждения выявили РНК Norovirus второго генотипа. Также в цехах было найдено 55 кг продуктов, которые хранились без маркировок и вне холодильника. «Отраву» уничтожили.

Заказчики срочно перенесли корпоратив в другое место, чтобы не платить неустойку. От выступления именитой артистки отказываться не стали. Кстати, за выступление Севиль на новогоднем празднике пришлось отдать примерно 6 миллионов.