Устрицы с сюрпризом: Москвичка подхватила жуткий вирус после ужина в ресторане

Москвичка заразилась норовирусом 2-го генотипа после ужина в одном из столичных ресторанов. Девушка заказала в заведении устрицы и этим же вечером ей стало плохо, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, девушка вместе с друзьями посетила ресторан «Каспийка», расположенный по адресу Богданова, 52А. Она стала единственной в компании, кто заказал устрицы. Вечером после ужина у пострадавшей начали проявляться симптомы отравления, включая рвоту, высокую температуру и болевые ощущения в теле.

Ночью девушка вызвала скорую помощь, но отказалась от госпитализации. Позднее, после проведения исследований, было установлено, что у неё острая кишечная инфекция — норовирус 2-й геногруппы. Заказанные устрицы обошлись ей в 4435 рублей, однако заведение так и не вернуло деньги за испорченное здоровье. Примечательно, что инциденты с отравлениями в ресторанах и кафе на улицах Богданова и Мясницкой стали довольно частыми.