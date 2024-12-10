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10 декабря, 09:50

Устрицы с сюрпризом: Москвичка подхватила жуткий вирус после ужина в ресторане

SHOT ПРОВЕРКА: Москвичка заразилась норовирусом, поужинав устрицами в ресторане

Москвичка заразилась норовирусом 2-го генотипа после ужина в одном из столичных ресторанов. Девушка заказала в заведении устрицы и этим же вечером ей стало плохо, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, девушка вместе с друзьями посетила ресторан «Каспийка», расположенный по адресу Богданова, 52А. Она стала единственной в компании, кто заказал устрицы. Вечером после ужина у пострадавшей начали проявляться симптомы отравления, включая рвоту, высокую температуру и болевые ощущения в теле.

Ночью девушка вызвала скорую помощь, но отказалась от госпитализации. Позднее, после проведения исследований, было установлено, что у неё острая кишечная инфекция — норовирус 2-й геногруппы. Заказанные устрицы обошлись ей в 4435 рублей, однако заведение так и не вернуло деньги за испорченное здоровье. Примечательно, что инциденты с отравлениями в ресторанах и кафе на улицах Богданова и Мясницкой стали довольно частыми.

Ресторан Tokio-City назвал Life.ru причину отравления гостей в Петербурге
Ресторан Tokio-City назвал Life.ru причину отравления гостей в Петербурге

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 23 человека отравились после посещения ресторана «Токио Сити». У 12 из них выявлена сальмонелла. Роспотребнадзор заявил, что готов помочь пострадавшим и выступить в суде, чтобы им возместили ущерб.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
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