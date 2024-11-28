Массовое отравление в популярном петербургском ресторане: 21 человек в больнице

В Санкт-Петербурге 21 человек был госпитализирован после посещения ресторана «Токио Сити». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 28 ноября 2024 года зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — указано в сообщении в телеграм-канале управления.

Специалисты Роспотребнадзора организовали комплекс противоэпидемических мероприятий и провели дезинфекцию. Также в ведомстве отметили, что готовы помочь пострадавшим и готово выступить в суде, чтобы им возместили материальный ущерб. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Ресторан «Токио Сити» (ООО «Инфинити») находится по адресу ул. Сизова, д. 9, лит. А.