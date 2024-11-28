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28 ноября, 18:17

Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек

В центре «Рубикон» на Алтае, где было отравление, реабилитировали экс-осуждённых

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю

В частном социальном центре «Рубикон» в селе Калистратиха (Калманский район) Алтайского края занимались реабилитацией бывших осуждённых. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Речь про центр «Рубикон», он занимался реабилитацией бывших осуждённых, находится в селе Калистратиха Калманского района», — поделился источник в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, сегодня трое постояльцев социального центра насмерть отравились. Одного из пострадавших обнаружили уже мёртвым, ещё двоих не стало в больнице. Всего пострадали 18 человек. По данному факту следственными органами СК РФ было возбуждено уголовное дело, виновным грозит до десяти лет колонии.

Алена Пенчугина
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