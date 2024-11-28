Стало известно, кто проживал в социальном центре на Алтае, где погибли 3 и пострадали ещё 18 человек
В центре «Рубикон» на Алтае, где было отравление, реабилитировали экс-осуждённых
Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Фото © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю
В частном социальном центре «Рубикон» в селе Калистратиха (Калманский район) Алтайского края занимались реабилитацией бывших осуждённых. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Речь про центр «Рубикон», он занимался реабилитацией бывших осуждённых, находится в селе Калистратиха Калманского района», — поделился источник в беседе с РИА «Новости».
Напомним, сегодня трое постояльцев социального центра насмерть отравились. Одного из пострадавших обнаружили уже мёртвым, ещё двоих не стало в больнице. Всего пострадали 18 человек. По данному факту следственными органами СК РФ было возбуждено уголовное дело, виновным грозит до десяти лет колонии.