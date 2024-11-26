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26 ноября, 15:58

Россиянка насмерть отравилась газами в горячем источнике в Индии

TOI: Туристку из России нашли мёртвой в горячем источнике в Уттаракханде

На теле Татьяны не было обнаружено травм. Обложка © freepik.com / wirestock

На теле Татьяны не было обнаружено травм. Обложка © freepik.com / wirestock

В индийском штате Уттаракханд 45-летняя российская туристка была найдена мёртвой в горячем источнике в районе Уттаркаши. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина, приехавшая в Индию с двумя друзьями, регулярно посещала это место для медитации. В последний раз её видели в субботу вечером, когда она отправилась к источнику одна. «На записях камер видеонаблюдения видно, как она идёт к роднику. В воскресенье утром местные жители обнаружили её тело, плавающее в источнике, и сообщили в полицию», — сказал местный полицейский Нихил Дев Чоудхари.

Полиция подозревает, что Татьяна могла отравиться вредными природными газами, выделяющимися из источника. Местные жители предупреждают, что нахождение в источнике более 15-20 минут может быть опасным из-за выбросов подземного газа. Люди часто теряют сознание, если не следуют этим инструкциям. Другая версия смерти — сердечный приступ.

Чоудхари сообщил, что на теле Татьяны не было обнаружено следов травм, и она не была зависима от наркотиков. Её друзья подтвердили, что во время пребывания в Индии они посещали различные религиозные места и следовали индуистским традициям, включая приготовление пищи.

В настоящее время ведутся работы по репатриации её останков в Россию. Друзья погибшей планируют кремировать ее в Уттаркаши в соответствии с индуистскими ритуалами.

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Ранее житель Индии, которого врачи государственной районной больницы признали мёртвым, внезапно ожил незадолго до кремации. 25-летний Рохиташ Кумар, оказавшись в больнице, был признан мёртвым в 13:30 после того, как прибор ЭКС выявил у него остановку сердца. После вскрытия, проведённого формально, на бумаге, в 17:05 тело было передано для похоронной церемонии, в ходе которой мужчина внезапно пришёл в себя прямо перед кремацией.

Дарья Блинова
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