Россиянка насмерть отравилась газами в горячем источнике в Индии

В индийском штате Уттаракханд 45-летняя российская туристка была найдена мёртвой в горячем источнике в районе Уттаркаши. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина, приехавшая в Индию с двумя друзьями, регулярно посещала это место для медитации. В последний раз её видели в субботу вечером, когда она отправилась к источнику одна. «На записях камер видеонаблюдения видно, как она идёт к роднику. В воскресенье утром местные жители обнаружили её тело, плавающее в источнике, и сообщили в полицию», — сказал местный полицейский Нихил Дев Чоудхари.

Полиция подозревает, что Татьяна могла отравиться вредными природными газами, выделяющимися из источника. Местные жители предупреждают, что нахождение в источнике более 15-20 минут может быть опасным из-за выбросов подземного газа. Люди часто теряют сознание, если не следуют этим инструкциям. Другая версия смерти — сердечный приступ.

Чоудхари сообщил, что на теле Татьяны не было обнаружено следов травм, и она не была зависима от наркотиков. Её друзья подтвердили, что во время пребывания в Индии они посещали различные религиозные места и следовали индуистским традициям, включая приготовление пищи.

В настоящее время ведутся работы по репатриации её останков в Россию. Друзья погибшей планируют кремировать ее в Уттаркаши в соответствии с индуистскими ритуалами.