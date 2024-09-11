Загадочная болезнь унесла жизни 15 человек на западе Индии
HT: На западе Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни, в том числе дети
На западе Индии уже 15 человек умерли от вспышки неизвестной болезни. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
«Число погибших от загадочной лихорадки в [городе] Лакхпат в округе Кач штата Гуджарат выросло до 15 за последние восемь дней, между тем власти пока не смогли определить причину [болезни]», — указано в материале.
По информации издания, в период с 3 по 10 сентября от неизвестной болезни скончались как минимум десять человек, среди них были дети. Затем стало известно о смерти ещё пяти человек. Местные власти отметили, что сделанные анализы на текущий момент исключают вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, геморрагической лихорадки Крым-Конго, малярии и лихорадки денге. Предполагается, что новая болезнь не относится к инфекционным.
Авторы статьи доабвили, что 11 образцов, которые были взяты у умерших, отправлены на анализ в Национальный институт вирусологии в город Пуна. Исследователи подготовят результаты через пару дней. В материале также указано, что вспышка неизвестной патологии произошла на фоне сильных ливней и наводнений. Так, в округе Кач число выпавших осадков превысило норму на 184%.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим ЧС из-за обезьяньей оспы. Это решение было вызвано вспышкой заболеваемости в Демократической Республике Конго и её распространением в других странах континента. Стало известно, что Индия планирует создать лекарство от оспы обезьян до 2025 года.
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