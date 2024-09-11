Загадочная болезнь унесла жизни 15 человек на западе Индии

На западе Индии уже 15 человек умерли от вспышки неизвестной болезни. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

«Число погибших от загадочной лихорадки в [городе] Лакхпат в округе Кач штата Гуджарат выросло до 15 за последние восемь дней, между тем власти пока не смогли определить причину [болезни]», — указано в материале.

По информации издания, в период с 3 по 10 сентября от неизвестной болезни скончались как минимум десять человек, среди них были дети. Затем стало известно о смерти ещё пяти человек. Местные власти отметили, что сделанные анализы на текущий момент исключают вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, геморрагической лихорадки Крым-Конго, малярии и лихорадки денге. Предполагается, что новая болезнь не относится к инфекционным.