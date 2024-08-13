"Новый ковид": На Украине зафиксировали вспышку неизвестной болезни

В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни, симптомы заболевания которой похожи на отравление. В беседе с корреспондентами РИА "Новости" координатор местного подполья Сергей Лебедев заявил, что представители киевского режима называют это "новым ковидом".

Собеседник информагентства сообщил, что местные жители уже вовсю трубят об этом недуге. Они рассказали, что просыпаются от неприятного запаха уже больше двух недель.

Помимо этого, проживающие в этом украинском городе люди отмечают, что у них дерёт носоглотку, опухает верхнее нёбо, а также режет глаза. По словам Лебедева, официальные власти называют эту вспышку "новым ковидом".

"Последние 2–4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах — будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора — химозный запах. Не знаю, что это может быть", — привёл координатор подполья слова одного из жителей Николаева.