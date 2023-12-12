На Украине появилась "неизлечимая" болезнь
Telegraph: Устойчивые к лекарствам инфекции охватили Украину на фоне конфликта
Украинские госпитали и больницы бьют тревогу из-за роста числа устойчивых к антибиотикам инфекций. Высокая нагрузка на учреждения здравоохранения на фоне продолжающихся боевых действий привела к широкому распространению бактерий, сообщили в британском издании Telegraph.
По данным зарубежных журналистов, инициированное местными медиками обследование обнаружило у 60% проходящих лечение пациентов микроорганизм, который устойчив к карбапенему. Этот антибиотик обычно используется для лечения тяжёлых бактериальных инфекций.
"Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий", — сообщили в Британии.
Не исключено, что "неизлечимая" болезнь связана с опасными биологическими экспериментами, которые проводились на Украине во время СВО под руководством США. По данным Минобороны РФ, полученные в результате исследований препараты американские специалисты активно тестировали на местном населении.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine