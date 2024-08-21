Индия занялась созданием вакцины от оспы обезьян

Крупнейший индийский разработчик вакцин Serum Institute of India (SII) до конца года планирует создать вакцину от вируса mpox (новое название оспы обезьян). Об этом сообщает газета The Economic Times.

«Ввиду глобальной ситуации в области здравоохранения, объявленной из-за вспышки mpox, мы работаем над разработкой вакцины от этого заболевания. Надеемся, что положительный результат будет достигнут к концу этого года», — передаёт издание слова директора SII Адара Пунавалла.

В статье говорится, что Национальный институт вирусологии в городе Пуне стал ведущим медицинским учреждением в Индии, в котором изучают вирус оспы. Данным заболеванием учёные заинтересовались ещё в 2022 году, когда в Индии вирус подхватили 30 человек.