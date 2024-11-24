В Индии мёртвый мужчина воскрес прямо перед кремацией

Житель Индии, которого врачи государственной районной больницы признали мёртвым, внезапно ожил незадолго до кремации. Об этом сообщает газета Times of india.

В материале сказано, что после случая в правильности установленной причины смерти возникли сомнения. По официальным данным, ей стала дыхательная недостаточность из-за заболевания лёгких.

«Они проводили вскрытие только на бумаге, и это не было сделано физически. Без проведения вскрытия был выпущен отчёт», — рассказал газете районный инспектор Джхунджхуну Рамаватар Мина.

Авторы указали, что 25-летний Рохиташ Кумар, оказавшись в больнице, был признан мёртвым в 13:30 после того, как прибор ЭКС выявил у него остановку сердца. После вскрытия, проведённого формально, на бумаге, в 17:05 тело было передано для похоронной церемонии, в ходе которой мужчина внезапно пришёл в себя прямо перед кремацией.

По данным первоначального расследования районной администрации, Рохиташ пребывал в интернате для людей с нарушениями развития с сентября 2024 года. Расследование инцидента продолжается, а троих врачей уже уволили по подозрению в халатности.