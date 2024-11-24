В Индии мёртвый мужчина воскрес прямо перед кремацией
Житель Индии, которого врачи государственной районной больницы признали мёртвым, внезапно ожил незадолго до кремации. Об этом сообщает газета Times of india.
В материале сказано, что после случая в правильности установленной причины смерти возникли сомнения. По официальным данным, ей стала дыхательная недостаточность из-за заболевания лёгких.
«Они проводили вскрытие только на бумаге, и это не было сделано физически. Без проведения вскрытия был выпущен отчёт», — рассказал газете районный инспектор Джхунджхуну Рамаватар Мина.
Авторы указали, что 25-летний Рохиташ Кумар, оказавшись в больнице, был признан мёртвым в 13:30 после того, как прибор ЭКС выявил у него остановку сердца. После вскрытия, проведённого формально, на бумаге, в 17:05 тело было передано для похоронной церемонии, в ходе которой мужчина внезапно пришёл в себя прямо перед кремацией.
По данным первоначального расследования районной администрации, Рохиташ пребывал в интернате для людей с нарушениями развития с сентября 2024 года. Расследование инцидента продолжается, а троих врачей уже уволили по подозрению в халатности.
Ранее в американском штате Кентукки признанный мёртвым мужчина внезапно очнулся незадолго до извлечения его сердца для последующей трансплантации. Пациент заявлял, что хотел бы стать донором, но «воскрес», когда дело дошло до операции.
Shutterstock / FOTODOM / Dm_Cherry