«Умерший» от передозировки пациент «воскрес» на операции по изъятию сердца

Удивительный и одновременно жуткий случай произошёл в одной из клиник в американском штате Кентукки: признанный мёртвым мужчина очнулся, когда врачи приступили к извлечению его сердца для последующей трансплантации. Подробности узнало издание The Independent.

По его данным, 36-летний Энтони Гувер попал в больницу после передозировки наркотиками. Реанимационные мероприятия не дали никакого эффекта, и, так как ранее пациент заявлял, что хочет стать донором, его перевезли в специальную палату. Когда дело дошло до операции, Энтони неожиданно очнулся.

«Донор проснулся во время процедуры катетеризации сердца. Он метался на столе», — рассказала медик, присутствующая на операции.

Сотрудник, ответственный за работу с донорами, связался с главным врачом, чтобы сообщить о возникшей «проблеме», но тот, по его словам, продолжал требовать изъятия органа. В итоге операцию всё-таки отменили, так как два хирурга отказались вырезать сердце у живого донора. Гувера отправили в отделение реанимации, где его удалось поставить на ноги. Как уточняет издание, после этого случая несколько трансплантологов даже уволились из клиники.