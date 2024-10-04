Житель Новосибирска на похоронах матери обнаружил в гробу незнакомку
Kp.ru: В Новосибирске работники морга перепутали покойных и отдали чужое тело
В Новосибирске мужчина пришёл на похороны матери и увидел незнакомку, которая лежала вместо родственницы в гробу. Об этом пишет kp.ru.
Оказалось, что ошибка произошла по вине сотрудников морга. Специалисты перепутали бирки на телах усопших, из-за чего мать мужчины увезли в другой город — более чем за 150 километров от Новосибирска. Позднее экстренно пришлось принимать меры и менять тела местами. В морге после инцидента провели служебную проверку.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области невостребованные тела похоронили в канаве. Действие проводилось без каких-либо почестей. При этом сотрудники компании, которые занимались погребением, не предоставили документы и переадресовали любые вопросы руководству.
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