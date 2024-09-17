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17 сентября, 09:30

В Волгоградской области невостребованные тела похоронили в канаве

В Волгоградской области тела, которые не были востребованы в местных моргах, похоронили в траншее. Действие проводилось без каких-либо почестей. Сотрудники компании, занимавшиеся погребением, даже не смогли предоставить документы и переадресовывали все вопросы начальству, сообщает телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Похороны в траншее. Видео © Telegram / «Ритуальный патруль»

Утверждается, что тела хранились в морге несколько месяцев, так как в городе «не работала специализированная служба» по похоронам по гарантированному перечню. Недавно эти задачи передали организации, «созданной на пустом месте» — без материальной базы, помещений, катафалков и прочих атрибутов ритуальщиков. Для похорон «занимают» транспорт у других компаний.

Тела, похороненные в канаве в Волгоградской области. Фото © Telegram / «Ритуальный патруль»

Тела, похороненные в канаве в Волгоградской области. Фото © Telegram / «Ритуальный патруль»

В РПЦ объяснили, грешно ли кремировать умершего
В РПЦ объяснили, грешно ли кремировать умершего

Недавно в городе Олдхэм британского графства Большой Манчестер обнаружили огромную могилу на более чем 300 человек, причём большинство из них — дети. Сообщают, что в захоронении лежали тела 146 мертворождённых младенцев, 128 грудничков и маленьких детей, а ещё 29 трупов взрослых людей.

Обложка ©

Telegram / «Ритуальный патруль»

Николай Рюмин
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