В Волгоградской области невостребованные тела похоронили в канаве

В Волгоградской области тела, которые не были востребованы в местных моргах, похоронили в траншее. Действие проводилось без каких-либо почестей. Сотрудники компании, занимавшиеся погребением, даже не смогли предоставить документы и переадресовывали все вопросы начальству, сообщает телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Похороны в траншее. Видео © Telegram / «Ритуальный патруль»

Утверждается, что тела хранились в морге несколько месяцев, так как в городе «не работала специализированная служба» по похоронам по гарантированному перечню. Недавно эти задачи передали организации, «созданной на пустом месте» — без материальной базы, помещений, катафалков и прочих атрибутов ритуальщиков. Для похорон «занимают» транспорт у других компаний.

Тела, похороненные в канаве в Волгоградской области. Фото © Telegram / «Ритуальный патруль»