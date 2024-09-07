Могилу с телами 270 младенцев и маленьких детей раскопали в Британии
Times: В Британии нашли массовую могилу на 300 человек, большинство — младенцы
Оставленные в честь захороненных в массовой могиле в Олдхэме. Обложка © X / The Times / PETER POWELL
В городе Олдхэм британского графства Большой Манчестер обнаружили огромную могилу на более чем 300 человек, причём большинство из них — дети. По информации The Times, в захоронении лежали тела 146 мертворождённых младенцев, 128 грудничков и маленьких детей, а ещё 29 трупов взрослых людей.
Огромную братскую могилу нашли после обращения местной жительницы, которая попросила у властей помощи в поиске места где упокоились её братья-близнецы, умершие в 1962 году. Один из них умер сразу при рождении, а второй пережил брата всего на пять часов. Полиция откликнулась на просьбу и провела расследование, которое вывело к массовому захоронению детей. Рядом нашлись ещё три братские могилы. Издание отметило, что в конце 80-х годов прошлого века была распространена практика хоронить мертворождённых в общих могилах.
Ранее Life.ru писал о том, как поисковая группа в Ленинградской области нашла братскую могилу узников концентрационного лагеря в Кингисеппском районе. По данным из архивных документов, в период Великой Отечественной войны там находился немецкий концлагерь, где советских военнопленных заставляли трудиться в нечеловеческих условиях. После работ там были найдены останки более чем 40 человек.