Могилу с телами 270 младенцев и маленьких детей раскопали в Британии

В городе Олдхэм британского графства Большой Манчестер обнаружили огромную могилу на более чем 300 человек, причём большинство из них — дети. По информации The Times, в захоронении лежали тела 146 мертворождённых младенцев, 128 грудничков и маленьких детей, а ещё 29 трупов взрослых людей.

Огромную братскую могилу нашли после обращения местной жительницы, которая попросила у властей помощи в поиске места где упокоились её братья-близнецы, умершие в 1962 году. Один из них умер сразу при рождении, а второй пережил брата всего на пять часов. Полиция откликнулась на просьбу и провела расследование, которое вывело к массовому захоронению детей. Рядом нашлись ещё три братские могилы. Издание отметило, что в конце 80-х годов прошлого века была распространена практика хоронить мертворождённых в общих могилах.