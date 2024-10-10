«Был слышен щелчок»: В Турции мужчина воскрес во время собственных похорон

В Турции мужчина воскрес во время собственных похорон. Это произошло в мечети в Стамбуле перед поминальной молитвой по 80-летнему Халите Байшу. Собравшиеся вызвали медиков, а те нащупали у мужчины пульс, сообщает телеканал NTV.

«Я склонился над гробом и прислушался — был слышен какой-то щелчок. Так что вызвали скорую помощь», — пояснил глава турецкого района Айвансарай Галип Акчай.

Врачи сразу же сделали мужчине массаж сердца и доставили его в больницу. К сожалению, там он всё-таки скончался.