Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 10:38
3426

«Был слышен щелчок»: В Турции мужчина воскрес во время собственных похорон

NTV: В Стамбуле 80-летний мужчина неожиданно ожил во время своих похорон

В Турции мужчина воскрес во время собственных похорон. Это произошло в мечети в Стамбуле перед поминальной молитвой по 80-летнему Халите Байшу. Собравшиеся вызвали медиков, а те нащупали у мужчины пульс, сообщает телеканал NTV.

«Я склонился над гробом и прислушался — был слышен какой-то щелчок. Так что вызвали скорую помощь», — пояснил глава турецкого района Айвансарай Галип Акчай.

Врачи сразу же сделали мужчине массаж сердца и доставили его в больницу. К сожалению, там он всё-таки скончался.

Учёным прочитали мысли человека за секунды до смерти
Учёным прочитали мысли человека за секунды до смерти

А ранее Life.ru писал, что в Москве нашли «труп» мужчины, который ожил и вылез из чемодана. Напугавший всех мужчина объяснил это тем, что просто укрылся ради комфортного сна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kirill_ak_ white

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Турция
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров