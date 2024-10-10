«Был слышен щелчок»: В Турции мужчина воскрес во время собственных похорон
NTV: В Стамбуле 80-летний мужчина неожиданно ожил во время своих похорон
В Турции мужчина воскрес во время собственных похорон. Это произошло в мечети в Стамбуле перед поминальной молитвой по 80-летнему Халите Байшу. Собравшиеся вызвали медиков, а те нащупали у мужчины пульс, сообщает телеканал NTV.
«Я склонился над гробом и прислушался — был слышен какой-то щелчок. Так что вызвали скорую помощь», — пояснил глава турецкого района Айвансарай Галип Акчай.
Врачи сразу же сделали мужчине массаж сердца и доставили его в больницу. К сожалению, там он всё-таки скончался.
А ранее Life.ru писал, что в Москве нашли «труп» мужчины, который ожил и вылез из чемодана. Напугавший всех мужчина объяснил это тем, что просто укрылся ради комфортного сна.
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