Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей
SHOT: В Москве нашли "труп" мужчины, который ожил и вылез из чемодана
Необычное происшествие случилось недавно в Москве. Как предаёт телеграм-канал SHOT, там оживший "труп" шокировал москвичей.
По данным канала, жители столицы обнаружили необычную находку на Дмитровской улице — там из чемодана, лежавшего на траве, торчали человеческие ноги и другие части тела. Перепуганные граждане решили вызвать на место происшествия экстренные службы.
Однако "труп" ожил и вылез из чемодана. Напугавший всех мужчина заявил, что таким образом укрылся, чтобы комфортно поспать.
Ранее Life.ru писал, что в Сочи нетрезвая 50-летняя женщина пошла купаться поздно вечером и пропала. Спасатели обнаружили её только под утро спящей на буйках в 50 метрах от берега и причём не сразу поняли, что она была жива.
Telegram / SHOT