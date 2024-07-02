Необычное происшествие случилось недавно в Москве. Как предаёт телеграм-канал SHOT, там оживший "труп" шокировал москвичей.

Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, жители столицы обнаружили необычную находку на Дмитровской улице — там из чемодана, лежавшего на траве, торчали человеческие ноги и другие части тела. Перепуганные граждане решили вызвать на место происшествия экстренные службы.

Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей. Фото © Telegram / SHOT

Однако "труп" ожил и вылез из чемодана. Напугавший всех мужчина заявил, что таким образом укрылся, чтобы комфортно поспать.