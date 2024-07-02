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2 июля, 19:57

Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей

SHOT: В Москве нашли "труп" мужчины, который ожил и вылез из чемодана

Необычное происшествие случилось недавно в Москве. Как предаёт телеграм-канал SHOT, там оживший "труп" шокировал москвичей.

Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей. Фото © Telegram / SHOT

Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, жители столицы обнаружили необычную находку на Дмитровской улице — там из чемодана, лежавшего на траве, торчали человеческие ноги и другие части тела. Перепуганные граждане решили вызвать на место происшествия экстренные службы.

Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей. Фото © Telegram / SHOT

Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей. Фото © Telegram / SHOT

Однако "труп" ожил и вылез из чемодана. Напугавший всех мужчина заявил, что таким образом укрылся, чтобы комфортно поспать.

В Москве-реке всплыл труп в коричневом плаще
В Москве-реке всплыл труп в коричневом плаще

Ранее Life.ru писал, что в Сочи нетрезвая 50-летняя женщина пошла купаться поздно вечером и пропала. Спасатели обнаружили её только под утро спящей на буйках в 50 метрах от берега и причём не сразу поняли, что она была жива.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алексей Соловьёв
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