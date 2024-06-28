"Рыжая русалочка" всю ночь спала на буйках в Чёрном море, пока все искали её труп В Сочи женщина отправилась купаться и не вернулась: её нашли спящей на буйках 28 июня, 13:59 В Сочи спасатели эвакуировали из моря спящую женщину. Обложка © Telegram / ЮРПСО МЧС России

В Сочи нетрезвая 50-летняя женщина пошла купаться поздно вечером и пропала, спасатели обнаружили её только под утро спящей на буйках в 50 метрах от берега. Кадрами спасения делится МЧС по региону.

В Сочи спасатели эвакуировали из моря спящую женщину. Видео © Telegram / ЮРПСО МЧС России

"Накануне поздно вечером в отряд МЧС обратился сотрудник одного из центральных пляжей г. Сочи. Он сообщил, что в море в одежде зашла женщина, но на берег так и не вернулась. Две группы спасателей вышли на поиски", — уточнили в ведомстве.

"Утопленница" нашлась ранним утром. Её заметили уснувшей на буйках. Женщина мирно спала на спине, оперевшись на водное ограждение. Спасатели не сразу поняли, что она живая, и попытались эвакуировать "тело" на берег. Но женщина дёрнула рукой, когда до неё дотронулись. Объяснить свой ночной сон в открытом море "рыжеволосая русалка" не смогла, так как всё ещё была сильно пьяна.

Ранее сообщалось, что мужчина попал в реанимацию, искупавшись в Калининградской области. Очевидцы рассказали, что турист выпил на пляже, а затем решил пойти освежиться в море.

Авторы Татьяна Миссуми