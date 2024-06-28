Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

"Рыжая русалочка" всю ночь спала на буйках в Чёрном море, пока все искали её труп

В Сочи женщина отправилась купаться и не вернулась: её нашли спящей на буйках

28 июня, 13:59
В Сочи спасатели эвакуировали из моря спящую женщину. Обложка © Telegram / ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели эвакуировали из моря спящую женщину. Обложка © Telegram / ЮРПСО МЧС России

В Сочи нетрезвая 50-летняя женщина пошла купаться поздно вечером и пропала, спасатели обнаружили её только под утро спящей на буйках в 50 метрах от берега. Кадрами спасения делится МЧС по региону.

В Сочи спасатели эвакуировали из моря спящую женщину. Видео © Telegram / ЮРПСО МЧС России

"Накануне поздно вечером в отряд МЧС обратился сотрудник одного из центральных пляжей г. Сочи. Он сообщил, что в море в одежде зашла женщина, но на берег так и не вернулась. Две группы спасателей вышли на поиски", — уточнили в ведомстве.

"Утопленница" нашлась ранним утром. Её заметили уснувшей на буйках. Женщина мирно спала на спине, оперевшись на водное ограждение. Спасатели не сразу поняли, что она живая, и попытались эвакуировать "тело" на берег. Но женщина дёрнула рукой, когда до неё дотронулись. Объяснить свой ночной сон в открытом море "рыжеволосая русалка" не смогла, так как всё ещё была сильно пьяна.

Спасатель рассказал, как спастись от разрывного течения, которое может утянуть на дно
Спасатель рассказал, как спастись от разрывного течения, которое может утянуть на дно

Ранее сообщалось, что мужчина попал в реанимацию, искупавшись в Калининградской области. Очевидцы рассказали, что турист выпил на пляже, а затем решил пойти освежиться в море.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!