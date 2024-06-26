Спасатель рассказал, как спастись от разрывного течения, которое может утянуть на дно

С приходом тепла и купального сезона число происшествий на воде выросло в разы. На море нередко случаются тягуны — прибрежные течения во время отлива, которые быстро уносят человека от берега на глубину. Их также называют разрывным и отбойным течением. Чаще всего тягуны встречаются на Чёрном море у берегов Турции, Анапы и Геленджика, предупреждает заслуженный спасатель России и спасатель международного класса Александр Гофштейн.

Распознать возможный тягун можно по полосе белой кружевной пены у берега. Купаться в таком месте точно не стоит.

"Человека тянет в море очень быстро, он пытается выплыть на берег, ничего не получается. Может просто не хватить сил. Единственный вариант спастись — плыть поперёк волны. Тягун — неширокое течение, как правило, от 10 до 50 метров, может быть и пять. Оно быстро заканчивается, если уплывать параллельно берегу", — отметил Гофштейн в беседе с 360.ru.