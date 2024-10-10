Учёным прочитали мысли человека за секунды до смерти

Учёным из Луисвиллского университета (США) удалось выяснить, что происходит в головном мозге в последние мгновения жизни. Как пишет журнал Frontiers in aging neuroscience (FIAN) со ссылкой на исследование, в этот момент человек буквально видит перед собой самые яркие события из жизни.

Американские учёные случайно зарегистрировали активность мозга человека в момент его смерти, наблюдая за 87-летним пациентом с эпилепсией. В ходе исследования у мужчины остановилось сердце, и специалисты смогли зафиксировать мозговые импульсы за 15 минут до и после этого события. Результаты показали, что в последние 30 секунд перед смертью и сразу после неё усилились гамма-волны, связанные с воспоминаниями и сновидениями. Это указывает на то, что в этот критический момент мозг воспроизводит самые яркие воспоминания. По словам исследователей, мышление будто осознаёт приближение конца и пытается сделать процесс умирания более комфортным.

Как отмечают учёные, необходимы дальнейшие исследования на более широкой выборке пациентов. Тем не менее уже сейчас полученные данные позволяют по-новому взглянуть на процессы, происходящие в мозге человека в последние мгновения жизни.