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31 июля, 07:42

Жительница Британии очнулась через часы после констатации врачами смерти мозга

В Великобритании врачи констатировали смерть мозга покончившей с собой женщины, но она внезапно проснулась на больничной койке. Как пишет My London, Эмма Прайс решилась на крайность из-за издевательств на работе. Её госпитализировали с инсультом и ввели в искусственную кому.

Однако лечение не помогало, и мозг Эммы, как посчитали медики, в какой-то момент умер. Они собирались отключить все системы жизнеобеспечения, а родственники начали готовиться к похоронам, но внезапно женщина открыла глаза. Более того, пациентка смогла более получаса продержаться без аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Из-за инсульта она может общаться с окружающими лишь с помощью мимики и движений головы, но родственники не унывают. Например, мать назвала Эмму настоящим бойцом, которому теперь предстоит долго и трудно восстанавливаться.

"Мы знаем, что нашу старую Эмму не вернуть, но с нетерпением ждём встречи с новой Эммой дома", — добавила она.

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Ранее житель Великобритании едва не умер из-за геморроя. У мужчины развилось серьёзное осложнение — массивное кровотечение, сопровождавшееся слабостью, одышкой и учащённым пульсом. Он обратился к врачам лишь через две недели, ему понадобилось переливание крови.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Матвей Константинов
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