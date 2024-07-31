Жительница Британии очнулась через часы после констатации врачами смерти мозга

В Великобритании врачи констатировали смерть мозга покончившей с собой женщины, но она внезапно проснулась на больничной койке. Как пишет My London, Эмма Прайс решилась на крайность из-за издевательств на работе. Её госпитализировали с инсультом и ввели в искусственную кому.

Однако лечение не помогало, и мозг Эммы, как посчитали медики, в какой-то момент умер. Они собирались отключить все системы жизнеобеспечения, а родственники начали готовиться к похоронам, но внезапно женщина открыла глаза. Более того, пациентка смогла более получаса продержаться без аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Из-за инсульта она может общаться с окружающими лишь с помощью мимики и движений головы, но родственники не унывают. Например, мать назвала Эмму настоящим бойцом, которому теперь предстоит долго и трудно восстанавливаться.

"Мы знаем, что нашу старую Эмму не вернуть, но с нетерпением ждём встречи с новой Эммой дома", — добавила она.