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30 июля, 19:47

Британец едва не умер после кровопотери из-за геморроя

40-летний мужчина из Великобритании пережил серьёзную кровопотерю из-за геморроя

40-летний Иэн Уэст из Великобритании едва не погиб из-за осложнений геморроя, преследующего его с юности. Британец рассказал свою историю изданию Metro, подчеркнув, насколько тяжело ему давались обострения заболевания.

Впервые он столкнулся с массивным кровотечением в 18 лет. Несмотря на многочисленные обследования и операции, направленные на перевязку геморроидальных узлов, новые образования постоянно появлялись, приводя к обширным кровотечениям.

Недавний приступ оказался особенно тяжёлым. Сильная слабость, одышка и учащённый пульс, достигший 182 ударов в минуту, заставили Уэста обратиться к врачам спустя две недели после начала ухудшений. Обследование показало критически низкий уровень гемоглобина, что потребовало немедленного вмешательства медиков и проведения четырёх процедур переливания крови.

Британец провёл неделю в больнице, а для полного восстановления потребовалось полугодовое лечение высокими дозами препаратов железа. В заключение он посоветовал не игнорировать кровотечения такого рода, так как они "могут убить".

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Ранее врач-проктолог предупредила, что нежелание своевременно лечить геморрой может привести к более серьёзным заболеваниям, включая онкологию. Она отметила, что, хотя прямой связи между раком прямой кишки и геморроем нет, симптомы могут быть схожи. Врач указала, что хронические анальные трещины, полипы и гнойно-воспалительные процессы, если их не лечить, могут привести к злокачественной опухоли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Кирилл Сосновских
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