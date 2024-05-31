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Регион
30 мая, 22:55

Россиянам рассказали, может ли геморрой перерасти в рак прямой кишки

Проктолог Травникова: Запущенный геморрой может перерасти в онкозаболевание

Нежелание вовремя лечить геморрой в конечном счёте может привести к более серьёзным заболеваниям, предупредила врач-проктолог Анастасия Травникова. По словам собеседницы "Газеты.ru", запущенный недуг способен спровоцировать даже онкологию.

Прямой связи между раком прямой кишки и геморроем нет, хоть их симптомы вроде появления алой крови после дефекации зачастую схожи. Отличить опухоль можно разве что по слизи с гноем в стуле, тогда как для второй болезни характерно образование узлов и боль в заднем проходе. Впрочем, разная природа недугов — не повод откладывать лечение, предостерегла Травникова.

"Осложнения запущенного геморроя таят в себе реальную угрозу. Хронические анальные трещины, образование полипов и гнойно-воспалительные процессы в области прямой кишки, если их не лечить, могут привести к развитию злокачественной опухоли", — припугнула проктолог.

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Ранее Life.ru рассказывал, что появления в жизни геморроя следует ждать людям с сидячим образом жизни, тяжелоатлетам и даже любителям полистать ленту на унитазе. При появлении первых признаков болезни следует незамедлительно обращаться за медпомощью, так как народные методы обычно неэффективны.

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Илья Пушкарев
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