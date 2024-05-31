Россиянам рассказали, может ли геморрой перерасти в рак прямой кишки

Прямой связи между раком прямой кишки и геморроем нет, хоть их симптомы вроде появления алой крови после дефекации зачастую схожи. Отличить опухоль можно разве что по слизи с гноем в стуле, тогда как для второй болезни характерно образование узлов и боль в заднем проходе. Впрочем, разная природа недугов — не повод откладывать лечение, предостерегла Травникова.