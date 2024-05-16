Россиянам перечислили причины развития геморроя, в которых каждый узнает себя

Главной причиной развития геморроя является малоподвижный образ жизни. Об этом рассказал хирург Химкинской областной больницы Олег Стацюк. По его словам, в группе риска также граждане, которые курят и злоупотребляют алкоголем.

"Сидячая работа за компьютером, частая езда на автомобиле, малоподвижность замедляют отток крови из геморроидальных сплетений, которые есть у всех. Вредные пищевые привычки, потребление алкоголя, курение, частые запоры или поносы, беременность и роды, тяжёлые физические нагрузки также могут спровоцировать появление геморроя", — пояснил врач в беседе с NEWS.ru.

В целях профилактики этого недуга в рацион человека должно быть включено большое количество растительной клетчатки и воды, кроме того, необходимо ограничить быстроусвояемые углеводы и жиры. При сидячей работе рекомендуется периодически делать зарядку и соблюдать гигиену, а именно регулярно принимать душ либо использовать влажные салфетки, подчеркнул эксперт.