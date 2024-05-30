Учёный описал, как в будущем пересадкой кала будут лечить рак, аутизм и гипертонию

Пересадка кала уже сегодня используется для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, однако в будущем эта методика проявит себя в борьбе с онкологией и даже деменцией. Об этом рассказал профессор, заведующий лабораторией экспериментальной и клинической медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Виталий Морозов.

По-научному процедура называется трансплантацией фекальной микробиоты (ТФМ), и сегодня учёные обладают как отечественным, так и зарубежным клиническим опытом по её применению. Например, накапливаются знания по регуляторному взаимодействию микробиоты кишечника с центральной нервной системой, эндокринными органами, иммунной системой и даже её влиянию на долголетие. Собеседник "Газеты.ru" отметил, что это открывает специалистам новые горизонты в лечении других недугов.

"Среди них такие, как печеночная энцефалопатия, первичный склерозирующий холангит, цирроз, гематологические заболевания, аутизм, онкология, артериальная гипертензия, множественная лекарственная устойчивость, воспалительные заболевания кишечника, синдром хронической усталости, метаболический синдром, аутоиммунные и аллергические заболевания, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, сепсис и даже СoViD-19", — добавил Морозов.