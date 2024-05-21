Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 14:15

Гастроэнтеролог назвал опасную дозу чая

Гастроэнтеролог Белоусов: В день можно пить до 3–4 чашек чая

В день можно пить до трёх – четырёх чашек чая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В день можно пить до трёх – четырёх чашек чая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сегодня, 21 мая, отмечается Международный день чая. В связи с этим врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал безопасную норму этого напитка.

"Обычно безопасным считается употребление до трёх – четырёх чашек чая в день для взрослого человека. Однако индивидуальные реакции на кофеин и другие компоненты чая могут различаться. Людям с определёнными заболеваниями или состоянием здоровья рекомендуется консультироваться с врачом относительно количества чая, которое они могут употреблять", — рассказал Белоусов в беседе с РИАМО.

В чае содержатся антиоксиданты, полифенолы и флавоноиды, витамины и минералы. Они положительно влияют на здоровье. Однако слишком большое количество кружек этого напитка может вредить печени, почкам и желудку из-за значительного содержания кофеина. Также стоит избегать большого количества сахара, который многие добавляют в чай.

Бариста назвал самый бодрящий кофе
Бариста назвал самый бодрящий кофе

А ранее учёные выяснили, что реакция человека на кофеин оказалась заложена генетически. Успешно это вещество усваивает всего 50% землян, а у остальных отмечаются негативные реакции вплоть до тахикардии и поноса. С чем это связано, читайте на Life.ru.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров