Гастроэнтеролог назвал опасную дозу чая

Сегодня, 21 мая, отмечается Международный день чая. В связи с этим врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал безопасную норму этого напитка.

"Обычно безопасным считается употребление до трёх – четырёх чашек чая в день для взрослого человека. Однако индивидуальные реакции на кофеин и другие компоненты чая могут различаться. Людям с определёнными заболеваниями или состоянием здоровья рекомендуется консультироваться с врачом относительно количества чая, которое они могут употреблять", — рассказал Белоусов в беседе с РИАМО.

В чае содержатся антиоксиданты, полифенолы и флавоноиды, витамины и минералы. Они положительно влияют на здоровье. Однако слишком большое количество кружек этого напитка может вредить печени, почкам и желудку из-за значительного содержания кофеина. Также стоит избегать большого количества сахара, который многие добавляют в чай.