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20 мая, 14:46

Бариста назвал самый бодрящий кофе

Бариста-тренер Стрельников: В робусте в пять раз больше кофеина, чем в арабике

Бариста назвал самый бодрящий кофе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бариста назвал самый бодрящий кофе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Многие люди пьют кофе по утрам для заряда бодрости и высокого уровня активности. Какой именно вид этого напитка сможет "разогнать" вас больше всего, рассказал бариста-тренер Николай Стрельников.

"Бодрость организму даёт кофеин. Это вещество, которое плохо и долго вымывается водой из зерна. Соответственно, чем дольше кофе заваривается, тем больше в нём будет кофеина", — объяснил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, большое количество кофеина содержится в американо и колд брю. Если же говорить о сортах зёрен, то в робусте кофеина в пять раз больше, чем в арабике.

В завершение Стрельников отметил, что чем меньше кофеина содержится в напитке, тем он вкуснее, а соответственно, лучше продаётся.

Специалист объяснил, чего ждать любителям кофе в России
Специалист объяснил, чего ждать любителям кофе в России

Ранее Life.ru рассказывал читателям о суточной норме кофе, превышая которую, человек рискует получить патологии. Если употреблять более трёх чашек в день, можно заработать варикоз.

Николай Рюмин
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