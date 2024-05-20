Бариста назвал самый бодрящий кофе

Многие люди пьют кофе по утрам для заряда бодрости и высокого уровня активности. Какой именно вид этого напитка сможет "разогнать" вас больше всего, рассказал бариста-тренер Николай Стрельников.

"Бодрость организму даёт кофеин. Это вещество, которое плохо и долго вымывается водой из зерна. Соответственно, чем дольше кофе заваривается, тем больше в нём будет кофеина", — объяснил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, большое количество кофеина содержится в американо и колд брю. Если же говорить о сортах зёрен, то в робусте кофеина в пять раз больше, чем в арабике.

В завершение Стрельников отметил, что чем меньше кофеина содержится в напитке, тем он вкуснее, а соответственно, лучше продаётся.