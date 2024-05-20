Бариста назвал самый бодрящий кофе
Бариста-тренер Стрельников: В робусте в пять раз больше кофеина, чем в арабике
Бариста назвал самый бодрящий кофе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Многие люди пьют кофе по утрам для заряда бодрости и высокого уровня активности. Какой именно вид этого напитка сможет "разогнать" вас больше всего, рассказал бариста-тренер Николай Стрельников.
"Бодрость организму даёт кофеин. Это вещество, которое плохо и долго вымывается водой из зерна. Соответственно, чем дольше кофе заваривается, тем больше в нём будет кофеина", — объяснил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".
По его словам, большое количество кофеина содержится в американо и колд брю. Если же говорить о сортах зёрен, то в робусте кофеина в пять раз больше, чем в арабике.
В завершение Стрельников отметил, что чем меньше кофеина содержится в напитке, тем он вкуснее, а соответственно, лучше продаётся.
Ранее Life.ru рассказывал читателям о суточной норме кофе, превышая которую, человек рискует получить патологии. Если употреблять более трёх чашек в день, можно заработать варикоз.