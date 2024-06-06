"Улучшает качество жизни": Врач раскрыла неожиданное свойство клизмы

Клизма — один из древнейших методов лечения человека, первое упоминание о котором датируется XVI веком до нашей эры. Введение жидкостей через прямую кишку помогает преодолеть многие проблемы со здоровьем: от серьёзного запора до болезней. Ликбез по процедуре для "Вечерней Москвы" провела врач-терапевт Наталья Буракова.

Медик напомнила, что концентрация доставляемых в организм посредством клизмы лекарственных растворов во много раз выше, чем в таблетках или порошках. Также процедура делает возможным рентгенологическое исследование толстой кишки, которое требует введения рентгеноконтрастных веществ. В случае же с запорами клизма является методом "последнего шанса", когда приём слабительных не дал результата.

Впрочем, добавила Буракова, злоупотреблять этим методом не стоит. В противном случае велик шанс столкнуться с нарушением микрофлоры, потерей электролитов и даже повреждением слизистой оболочки. В список противопоказаний также входят острые воспалительные процессы в прямой кишке, геморрой, острый аппендицит и злокачественные новообразования.