"Улучшает качество жизни": Врач раскрыла неожиданное свойство клизмы
Врач Буракова: Злоупотребление клизмами грозит нарушением микрофлоры
Клизма — один из древнейших методов лечения человека, первое упоминание о котором датируется XVI веком до нашей эры. Введение жидкостей через прямую кишку помогает преодолеть многие проблемы со здоровьем: от серьёзного запора до болезней. Ликбез по процедуре для "Вечерней Москвы" провела врач-терапевт Наталья Буракова.
Медик напомнила, что концентрация доставляемых в организм посредством клизмы лекарственных растворов во много раз выше, чем в таблетках или порошках. Также процедура делает возможным рентгенологическое исследование толстой кишки, которое требует введения рентгеноконтрастных веществ. В случае же с запорами клизма является методом "последнего шанса", когда приём слабительных не дал результата.
Впрочем, добавила Буракова, злоупотреблять этим методом не стоит. В противном случае велик шанс столкнуться с нарушением микрофлоры, потерей электролитов и даже повреждением слизистой оболочки. В список противопоказаний также входят острые воспалительные процессы в прямой кишке, геморрой, острый аппендицит и злокачественные новообразования.
"Эффективное и безопасное использование клизм может значительно улучшить качество жизни и помочь в лечении многих заболеваний, однако не забывайте о потенциальных рисках и альтернативных методах лечения", — подытожила терапевт.
Вопреки распространённому мнению, клизма не всегда рекомендуется для лечения кишечника, рассказывал Life.ru ранее. Кроме того, процедура требует большого профессионализма, без которого даже поставленная врачом клизма может завершиться гибелью.
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