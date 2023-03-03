Пенсионерка из Курганской области умерла после неправильно поставленной клизмы

В Курганской области родственники умершей в больнице пожилой женщины винят в её смерти врачей. Они считают, что пенсионерка скончалась от перитонита из-за травмы кишечника в результате поставленной клизмы. Об этом сообщает Ura.ru.

Близкие погибшей обратились в прокуратуру и просят проверить действия медперсонала больницы. Внучка пенсионерки поделилась, что бабушка почувствовала боль в животе 21 февраля. Женщину отвезли в больницу, но хирург даже без осмотра отправил её к терапевту. А тот дал обезболивающее и рекомендовал вернуться домой — "отлежаться".

Но лучше пациентке не стало. Вечером того же дня она снова обратилась в больницу, у неё определили застой в кишечнике. Пенсионерку госпитализировали и назначили ей клизму. Родственники рассказали, что младший персонал медучреждения был груб. 22 февраля женщине сделали операцию в Кургане, после чего она скончалась.

"В заключении о смерти написали про травму в толстом кишечнике вследствие попадания через естественное отверстие инородного тела, что вызвало гнойный перитонит. То есть клизмой ей проткнули кишку", — сказала родственница пациентки.

В Департаменте здравоохранения Курганской области начали внутреннюю проверку по факту случившегося. Окончательный диагноз поставят после проведения судебно-медицинской экспертизы.