Ресторан Tokio-City назвал Life.ru причину отравления гостей в Петербурге
Ресторан Tokio-City назвал некачественную рыбу причиной отравления петербуржцев
Ресторан Tokio-City назвал некачественную рыбу причиной отравления петербуржцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadia Stepaniuk
Представители ресторана Tokio-City в Санкт-Петербурге, где накануне произошло массовое отравление гостей, рассказали Life.ru о причинах происшествия. По информации пресс-службы заведения, виновником кишечной инфекции людей послужила некачественная рыба.
По словам представителей заведения, руководство готово оказать содействие пострадавшим и выражает сожаление о случившемся. Предварительной причиной отравления гостей назвали некачественную партию рыбы, которая была закуплена у одного из поставщиков.
«Мы ждём официального подтверждения причины произошедшего, тесно сотрудничая с контрольно-надзорными органами. До окончания проверки руководство приостановило деятельность заведения. Вся партия рыбы выведена из оборота и информация доведена до сведения поставщиков и других предприятий», — сообщил сотрудник.
Руководство заверило, что после завершения расследования обнародует результаты проверки и примет меры, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем.
Напомним, в Санкт-Петербурге 23 человека отравились после посещения ресторана «Токио Сити». У 12 из них выявлена сальмонелла. Роспотребнадзор заявил, что готов помочь пострадавшим и выступить в суде, чтобы им возместили ущерб.