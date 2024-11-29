Ресторан Tokio-City назвал Life.ru причину отравления гостей в Петербурге

Представители ресторана Tokio-City в Санкт-Петербурге, где накануне произошло массовое отравление гостей, рассказали Life.ru о причинах происшествия. По информации пресс-службы заведения, виновником кишечной инфекции людей послужила некачественная рыба.

По словам представителей заведения, руководство готово оказать содействие пострадавшим и выражает сожаление о случившемся. Предварительной причиной отравления гостей назвали некачественную партию рыбы, которая была закуплена у одного из поставщиков.

«Мы ждём официального подтверждения причины произошедшего, тесно сотрудничая с контрольно-надзорными органами. До окончания проверки руководство приостановило деятельность заведения. Вся партия рыбы выведена из оборота и информация доведена до сведения поставщиков и других предприятий», — сообщил сотрудник.

Руководство заверило, что после завершения расследования обнародует результаты проверки и примет меры, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем.