Названа причина смертельного отравления в социальном центре на Алтае

В частном социальном центре «Рубикон» в Алтайском крае могла произойти вспышка ротавирусной инфекции, в результате которой пострадали 18 человек и погибли ещё трое. Об этом ТАСС сообщил директор центра Алик Гельфенбайн.

«Сейчас врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания. Говорят, только на следующей неделе будут известны результаты», — сказал директор центра.

Медики также дали предписания и рекомендации тем, у кого симптомов заболевания не было. Всего в частном социальном центре проживали 28 человек: пенсионеры и инвалиды. Гельфенбайн сообщил, что сам он не пострадал и чувствует себя хорошо.

Директор центра добавил, что первые признаки отравления появились на прошлой неделе. Прибывшие медики поставили укол и выписали предписания заболевшему. Однако через несколько дней ему стало хуже — скорая отказалась забирать мужчину, и на следующей день он скончался.