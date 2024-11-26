«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 16:05

Глава Роспотребнадзора предупредила об опасной инфекции в осеннем «вирусном пейзаже»

Анна Попова: Важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать норовируса

В России этой осенью было зарегистрировано множество случаев норовируса, поэтому стоит соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы избежать инфекции. Об этом Life.ru рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«В «вирусном пейзаже» сегодняшнего дня присутствуют не только респираторные вирусы, которые вызывают насморк и кашель, и преимущественно представлены коронавирусами и риновирусами, но и, как всегда, в осенний период, мы регистрируем норовирусы. Норовирус — это кишечный вирус, очень контагиозный», — сказала глава Роспотребнадзора.

Поэтому, по её словам, сегодня очень важно следить за тем, чтобы руки и поверхности были чистыми, а при приготовлении пищи соблюдались все правила. Попова порекомендовала делать выбор в пользу термически обработанных блюд, особенно в точках общественного питания. Однако заметила, что при соблюдении заведением всех санитарных норм риск подхватить норовирус минимален.

Покажите эту памятку своему ребёнку: Как понять, что обед из школьной столовой не стоит есть
Покажите эту памятку своему ребёнку: Как понять, что обед из школьной столовой не стоит есть

Ранее Life.ru рассказывал, что в одной из школ Москвы произошло массовое отравление детей водой из кулера. Как рассказали учащиеся, у неё был странный привкус. Ранее в администрацию учебного заведения поступали жалобы от школьников, но действий за этим не последовало. Позже в анализах заразившихся выявили норовирус 2-го типа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Анна Попова
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
  • Здоровье
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar