Глава Роспотребнадзора предупредила об опасной инфекции в осеннем «вирусном пейзаже»

В России этой осенью было зарегистрировано множество случаев норовируса, поэтому стоит соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы избежать инфекции. Об этом Life.ru рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«В «вирусном пейзаже» сегодняшнего дня присутствуют не только респираторные вирусы, которые вызывают насморк и кашель, и преимущественно представлены коронавирусами и риновирусами, но и, как всегда, в осенний период, мы регистрируем норовирусы. Норовирус — это кишечный вирус, очень контагиозный», — сказала глава Роспотребнадзора.

Поэтому, по её словам, сегодня очень важно следить за тем, чтобы руки и поверхности были чистыми, а при приготовлении пищи соблюдались все правила. Попова порекомендовала делать выбор в пользу термически обработанных блюд, особенно в точках общественного питания. Однако заметила, что при соблюдении заведением всех санитарных норм риск подхватить норовирус минимален.