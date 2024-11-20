Покажите эту памятку своему ребёнку: Как понять, что обед из школьной столовой не стоит есть
Врач Кашух посоветовала школьникам обращать внимание на запах еды из столовой
Нарушение норм гигиены, использование некачественных продуктов в школьных столовых способны привести к вспышкам инфекций. Обложка © Агентство «Москва» / Кирилл Зыков
Нарушение норм гигиены, использование некачественных продуктов в школьных столовых способны привести к вспышкам инфекций, что и произошло уже в ряде регионов России. Как ребёнку самому понять, что блюдо из столовой опасно, Life.ru рассказала Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест».
Памятка для детей: Как понять, что обед из школьной столовой не стоит есть
1. В столовой обязательно должны быть умывальники, жидкое мыло или санитайзеры. Перед едой обязательно вымой руки с мылом и обработай их антисептическим раствором.
2. Посмотри, есть ли на твоей тарелке или кружке трещины или сколы. В таких местах любят размножаться бактерии. Попроси заменить посуду, если она битая.
3. Если на обед дали салат, посмотри, как он выглядит. Овощи должны быть свежими, не заветренными, сыр — не засохший и без следов плесени, соусы — не покрытые корочкой.
4. Постарайся не брать на обед слишком жирное или жареное мясо. От него у тебя может заболеть живот.
5. Если ты знаешь, что у тебя есть аллергия на какие-то продукты, ни в коем случае не бери блюда с ними. Аллергическая реакция — неприятная штука!
6. Если ты чувствуешь, что еда как-то странно пахнет или необычная на вкус, — не ешь такое блюдо!
7. Если после еды почувствовал себя плохо: заболел живот, затошнило — немедленно сообщи родителям и учителю.
Напомним, в последние дни по стране прокатилось сразу несколько случаев массового отравления детей. Так, в Чувашии школьники отравились после посещения столовой. Число пострадавших превысило 200. В пищеблоке школы был обнаружен РНК норовируса, который вызывает острую кишечную инфекцию. Позже ученики 1512-й школы Москвы отравились, попив воды из кулера. А в Красноярске 23 ученика школы № 76 подхватили в столовой ротавирусную инфекцию, двое ребят в больнице, остальные лечатся дома.