Покажите эту памятку своему ребёнку: Как понять, что обед из школьной столовой не стоит есть

Нарушение норм гигиены, использование некачественных продуктов в школьных столовых способны привести к вспышкам инфекций, что и произошло уже в ряде регионов России. Как ребёнку самому понять, что блюдо из столовой опасно, Life.ru рассказала Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест».

Памятка для детей: Как понять, что обед из школьной столовой не стоит есть

1. В столовой обязательно должны быть умывальники, жидкое мыло или санитайзеры. Перед едой обязательно вымой руки с мылом и обработай их антисептическим раствором.

2. Посмотри, есть ли на твоей тарелке или кружке трещины или сколы. В таких местах любят размножаться бактерии. Попроси заменить посуду, если она битая.

3. Если на обед дали салат, посмотри, как он выглядит. Овощи должны быть свежими, не заветренными, сыр — не засохший и без следов плесени, соусы — не покрытые корочкой.

4. Постарайся не брать на обед слишком жирное или жареное мясо. От него у тебя может заболеть живот.

5. Если ты знаешь, что у тебя есть аллергия на какие-то продукты, ни в коем случае не бери блюда с ними. Аллергическая реакция — неприятная штука!

6. Если ты чувствуешь, что еда как-то странно пахнет или необычная на вкус, — не ешь такое блюдо!