В Красноярском крае прекратил работу санаторий, где отравились 33 пенсионера
Санаторий «Сосновый бор», расположенный на озере Тагарское в Красноярском крае, с пятницы временно прекратил работу из-за вспышки инфекционного заболевания. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, у заболевших выявлена РНК норовируса 2-го генотипа.
Для установления источника заражения специалисты отобрали пробы готовой пищи, сырья, а также холодной воды из водоразборных кранов. Дополнительно проводится обследование персонала пищеблока.
За медицинской помощью обратились 33 человека, из которых шесть были госпитализированы. По информации следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, все пострадавшие — пожилые люди.
Ранее в Москве девушка получила сильное отравление, поев квашеную капусту из «Магнита». Москвичка купила в супермаркете по адресу ул. Уточкина, 7к2 батон, черкизовскую ветчину и квашеную капусту. Следующее утро у девушки началось с диареи, которая продолжилась и в течение дня. Позже к симптомам добавились температура под 40, острые боли в животе и головная боль.
Telegram / Роспотребнадзор Красноярск