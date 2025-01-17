Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 04:58

В Красноярском крае прекратил работу санаторий, где отравились 33 пенсионера

Санаторий «Сосновый бор», расположенный на озере Тагарское в Красноярском крае, с пятницы временно прекратил работу из-за вспышки инфекционного заболевания. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, у заболевших выявлена РНК норовируса 2-го генотипа.

Для установления источника заражения специалисты отобрали пробы готовой пищи, сырья, а также холодной воды из водоразборных кранов. Дополнительно проводится обследование персонала пищеблока.

За медицинской помощью обратились 33 человека, из которых шесть были госпитализированы. По информации следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, все пострадавшие — пожилые люди.

Не менее 11 человек умерли в Стамбуле из-за отравления поддельным алкоголем
Не менее 11 человек умерли в Стамбуле из-за отравления поддельным алкоголем

Ранее в Москве девушка получила сильное отравление, поев квашеную капусту из «Магнита». Москвичка купила в супермаркете по адресу ул. Уточкина, 7к2 батон, черкизовскую ветчину и квашеную капусту. Следующее утро у девушки началось с диареи, которая продолжилась и в течение дня. Позже к симптомам добавились температура под 40, острые боли в животе и головная боль.

Обложка ©

Telegram / Роспотребнадзор Красноярск

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar