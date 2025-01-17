В Красноярском крае прекратил работу санаторий, где отравились 33 пенсионера

Санаторий «Сосновый бор», расположенный на озере Тагарское в Красноярском крае, с пятницы временно прекратил работу из-за вспышки инфекционного заболевания. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, у заболевших выявлена РНК норовируса 2-го генотипа.

Для установления источника заражения специалисты отобрали пробы готовой пищи, сырья, а также холодной воды из водоразборных кранов. Дополнительно проводится обследование персонала пищеблока.

За медицинской помощью обратились 33 человека, из которых шесть были госпитализированы. По информации следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, все пострадавшие — пожилые люди.