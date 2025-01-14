Не менее 11 человек умерли в Стамбуле из-за отравления поддельным алкоголем
Anadolu: 11 человек умерли в Стамбуле из-за отравления поддельным алкоголем
В больницы Стамбула сегодня обратились 38 человек с признаками отравления. Как выяснилось, все они употребляли поддельный алкоголь. От интоксикации умерли не менее 11 человек, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Среди обратившихся за медицинской помощью было 26 иностранцев, а в числе умерших — пять граждан Узбекистана. Алкоголь все приобрели в районе Аксарай. Аналогичные отправления в Турции фиксировались ещё в ноябре прошлого года, от них скончалось три человека, десятерых госпитализировали.
Ранее от отравления суррогатным алкоголем скончался 16-летний подросток из Амурской области. Он всё ночь пил с друзьями пиво и пивные напитки. Плохо парню стало только к утру — начались тошнота и головная боль. Его друзья вызвали скорую, но спасти подростка не удалось.
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