Не менее 11 человек умерли в Стамбуле из-за отравления поддельным алкоголем

В больницы Стамбула сегодня обратились 38 человек с признаками отравления. Как выяснилось, все они употребляли поддельный алкоголь. От интоксикации умерли не менее 11 человек, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Среди обратившихся за медицинской помощью было 26 иностранцев, а в числе умерших — пять граждан Узбекистана. Алкоголь все приобрели в районе Аксарай. Аналогичные отправления в Турции фиксировались ещё в ноябре прошлого года, от них скончалось три человека, десятерых госпитализировали.