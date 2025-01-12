Подросток в Амурской области умер в ночь на Рождество после попойки с друзьями
SHOT: Подросток в Амурской области умер, отравившись суррогатным алкоголем
Подросток в Амурской области скончался в ночь на Рождество — он намиксовал разного алкоголя и пил до утра.
Как стало известно SHOT, трагедия произошла в селе Виноградовка Бурейского района. Поздним вечером накануне Рождества 16-летний Богдан встретился с корешами 17 и 20 лет. Компания решила гульнуть: набрали разной выпивки типа пива и пивных напитков Hitzz. Ребята пили всю ночь, но под утро Богдану стало резко плохо — сильно мутило, болела голова.
Парень сам вызвал скорую, однако скончался по дороге в больницу. Предварительная причина смерти — отравление суррогатным алкоголем. Известно, что скончавшийся подросток был первокурсником Райчихинского индустриального техникума.
Ранее сообщалось о смерти 17-летней школьницы из Улан-Удэ, рядом с телом которой был найден вейп. Она заперлась в туалете, долгое время не выходила и не отзывалась. Родственники забеспокоились, после чего взломали замок и увидели страшную картину — тело девочки лежало на полу рядом с вейпом и телефоном.
Life.ru / Шедеврум