Подросток в Амурской области умер в ночь на Рождество после попойки с друзьями

Подросток в Амурской области скончался в ночь на Рождество — он намиксовал разного алкоголя и пил до утра.

Как стало известно SHOT, трагедия произошла в селе Виноградовка Бурейского района. Поздним вечером накануне Рождества 16-летний Богдан встретился с корешами 17 и 20 лет. Компания решила гульнуть: набрали разной выпивки типа пива и пивных напитков Hitzz. Ребята пили всю ночь, но под утро Богдану стало резко плохо — сильно мутило, болела голова.

Парень сам вызвал скорую, однако скончался по дороге в больницу. Предварительная причина смерти — отравление суррогатным алкоголем. Известно, что скончавшийся подросток был первокурсником Райчихинского индустриального техникума.