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12 января, 05:45

Подросток в Амурской области умер в ночь на Рождество после попойки с друзьями

SHOT: Подросток в Амурской области умер, отравившись суррогатным алкоголем

Подросток в Амурской области скончался в ночь на Рождество — он намиксовал разного алкоголя и пил до утра.

Как стало известно SHOT, трагедия произошла в селе Виноградовка Бурейского района. Поздним вечером накануне Рождества 16-летний Богдан встретился с корешами 17 и 20 лет. Компания решила гульнуть: набрали разной выпивки типа пива и пивных напитков Hitzz. Ребята пили всю ночь, но под утро Богдану стало резко плохо — сильно мутило, болела голова.

Парень сам вызвал скорую, однако скончался по дороге в больницу. Предварительная причина смерти — отравление суррогатным алкоголем. Известно, что скончавшийся подросток был первокурсником Райчихинского индустриального техникума.

В США 17-летний подросток умер после удаления зуба мудрости
В США 17-летний подросток умер после удаления зуба мудрости

Ранее сообщалось о смерти 17-летней школьницы из Улан-Удэ, рядом с телом которой был найден вейп. Она заперлась в туалете, долгое время не выходила и не отзывалась. Родственники забеспокоились, после чего взломали замок и увидели страшную картину — тело девочки лежало на полу рядом с вейпом и телефоном.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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