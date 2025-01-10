Тело школьницы рядом с вейпом нашли в туалете в Улан-Удэ

В Улан-Удэ 17-летняя школьница умерла. Перед этим она, предварительно, курила вейп. Об этом сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по Бурятии.

«2 января 2025 года днем в квартире одного из домов в Улан-Удэ обнаружено тело 17-летней девочки. При осмотре видимых повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, школьница заперлась в туалете, долгое время не выходила и не отзывалась. Родственники забеспокоились, после чего взломали замок и увидели страшную картину — тело девочки лежало на полу рядом с вейпом и телефоном.

Точная причина смерти пока не установлена. Назначены необходимые экспертизы, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».