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10 января, 09:42

Тело школьницы рядом с вейпом нашли в туалете в Улан-Удэ

СК: В Улан-Удэ нашли тело школьницы в туалете, рядом лежал вейп

Вейп, который мог стать причиной смерти школьницы в Улан-Удэ. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Вейп, который мог стать причиной смерти школьницы в Улан-Удэ. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

В Улан-Удэ 17-летняя школьница умерла. Перед этим она, предварительно, курила вейп. Об этом сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по Бурятии.

«2 января 2025 года днем в квартире одного из домов в Улан-Удэ обнаружено тело 17-летней девочки. При осмотре видимых повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, школьница заперлась в туалете, долгое время не выходила и не отзывалась. Родственники забеспокоились, после чего взломали замок и увидели страшную картину — тело девочки лежало на полу рядом с вейпом и телефоном.

Точная причина смерти пока не установлена. Назначены необходимые экспертизы, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает Mash, в комнате девочки полицейские нашли ещё две электронки и «айкос» со стиками. Их изъяли вместе с продуктами, которые школьница ела незадолго до смерти.

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Володин направил в думский комитет по здоровью проект о запрете вейпов в России

Ранее сообщалось, что Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям. Медицинские специалисты неоднократно подчёркивали риски, связанные с использованием вейпов. Эти курительные устройства могут негативно сказаться на здоровье полости рта и точно не представляют собой безопасную замену сигаретам. Кроме того, вейпы могут подавлять иммунные клетки в легких. Особую угрозу представляют ароматизаторы, включая ягодные вкусы.

Никита Никонов
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