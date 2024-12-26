Володин направил в думский комитет по здоровью проект о запрете вейпов в России
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья получил от председателя палаты Вячеслава Володина законопроект, согласно которому предлагается полностью запретить торговлю вейпами и жидкостями к ним. Об этом рассказали в пресс-службе ГД РФ.
«Председатель ГД Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья внесённый законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них», — сказано в тексте.
Если документ впоследствии примут, то оптовая и розничная продажа «никотином (в том числе полученного путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления» будет остановлена.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.