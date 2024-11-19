Вейпы могут быть опаснее сигарет, предупредил врач
Вейпы вредят полости рта. Обложка © Pixabay / doodleroy
Стоматологи все чаще обращают внимание на то, что вейпы, которые многие считают безопасной альтернативой сигаретам, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья полости рта. Стоматолог-терапевт и врач-реставратор Алексей Сошников в интервью «Газете.Ru» отметил, что вред от вейпов может быть сопоставим с традиционным курением, а в некоторых случаях даже превосходить его.
Основная проблема заключается в содержании никотина в жидкостях для вейпов. Этот компонент ухудшает кровоснабжение тканей полости рта, нарушает их питание, вызывает сухость и неприятный запах, снижает скорость заживления ран и изменяет микрофлору.
Использование жидкостей без никотина не решает проблему. Горячий пар, образующийся при нагревании, способствует появлению микротрещин в эмали и ожогам слизистых оболочек.
Еще одну опасность таит в себе глицерин, который также является частью большинства жидкостей. Он обладает гигроскопичностью, что может приводить к сухости во рту и увеличению вязкости слюны. Это снижает её очищающие свойства, ускоряя образование налета и развитие кариеса, особенно в пришеечных участках зубов.
Кроме того, в жидкостях для вейпов могут содержаться бензол и соли тяжёлых металлов, которые обладают канцерогенными свойствами. Эти вещества повышают риск развития эрозий, язв и онкологических заболеваний.
«Более того, неправильное использование самого вейпа может также негативно сказаться на здоровье полости рта. Некоторые люди иногда держат устройство зубами», — рассказал врач. Это может привести к сколам, трещинам и даже неправильному прикусу. Также известны случаи самовозгорания и взрыва устройств, что может вызвать различные травмы, в том числе стоматологические.
Сошников подчеркивает, что вейпинг исследован гораздо хуже, чем традиционное курение. Большинство научных работ по электронным сигаретам финансировались производителями устройств, что ставит под сомнение объективность их выводов.
Ранее пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова рассказала, что ароматизаторы, содержащиеся в вейпах, могут спровоцировать развитие острого бронхиолита.