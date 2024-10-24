«Попкорновая» болезнь: Вейпы повреждают ДНК и убивают клетки, предупредила врач

Ароматизаторы, содержащиеся в вейпах, могут спровоцировать развитие острого бронхиолита. Данный недуг раньше фиксировался у работников компаний по производству попкорна. Всё дело в диацетиле, который применяется в обеих случаях для получения сливочного вкуса.

Об этом рассказала пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова. По её словам, при нагревании диацетил вызывает воспаление воспаление в органах дыхательной системы, повреждение ДНК и клеточную смерть.

«Попкорновая» болезнь характеризуется кашлем, одышкой, болью в груди и животе, быстро бьющимся серцдем и температурой, хрипами, тошнотой, рвотой, кровохарканьем, потерей аппетита, диареей и общим недомоганием. При этом недуг очень трудно поддаётся лечению, поэтому эксперт рекомендует отказаться от вейпов.