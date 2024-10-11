Пульмонолог рассказала, почему кашель может не проходить годами Врач Ильина: «Остаточный» кашель может наблюдаться у людей с болезнями ЖКТ 11 октября, 08:42 Кашель — это своего рода рефлекторная защитная реакция человеческого организма. Обложка © Freepik.com / stockking

Вполне возможно, что среди ваших знакомых есть люди, которые долгие годы регулярно кашляют, но при этом даже не курят и не злоупотребляют вейпами. Как считает пульмонолог Элла Ильина, виной всему так называемый остаточный кашель. Что это такое и как спастись, врач рассказала в беседе с Life.ru.

По словам Ильиной, кашель — это своего рода рефлекторная защитная реакция человеческого организма, направленная на выведение из дыхательных путей секрета и вредных элементов.

Согласно классификации, в зависимости от длительности и факта выделения мокроты кашель подразделяют на острый (продолжительность до трёх недель), подострый (продолжительность 3–8 недель) и хронический (продолжительность свыше восьми недель). Элла Ильина Пульмонолог

«Остаточный» кашель может наблюдаться у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и сердечно-сосудистой патологией (застойная сердечная недостаточность). Также гиперреактивность бронхов может возникнуть из-за аллергической реакции, после перенесённого инфекционного заболевания, например гриппа, микроплазменной инфекции и др.

Что делать, если кашель беспокоит несколько лет?

Первое, что необходимо сделать, это внимательно проследить и желательно записать в дневник, в какое время суток кашель появляется и какая у него продолжительность. Носит ли он приступообразный характер или это единичные эпизоды кашля в течение суток? Немаловажным фактором является мокрота: если она есть, то какого цвета и вязкости. Для пульмонолога в момент постановки диагноза это очень важно.

Обязательно проследите за кашлем в период приёма пищи. Может ли он возникать во время еды или через 15–20 минут после.

Важным аспектом является и информация о том, что послужило пусковым механизмом в развитии кашля. Что предшествовало тому, когда впервые этот симптом появился в вашей жизни? Ответив себе на эти вопросы, можно смело записываться к врачу, поскольку даже с «остаточным» кашлем можно расстаться и улучшить качество своей жизни, отмечает Ильина.

А ранее Life.ru рассказывал про случай жительницы Ростовской области. Женщина годами не могла вылечить кашель и першение в горле, а в итоге у неё нашли редкую генетическую болезнь — гранулёматоз Вегенера. 56-летняя пациентка была уверена, что у неё просто слабый иммунитет.

Авторы Андрей Горяничев