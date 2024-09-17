Россиян предупредили, что сильный кашель может привести к грыже
Врач Тарабарин связал возникновение грыжи с длительным кашлем
Длительный кашель может спровоцировать появление пупочной или паховой грыжи. Фото © freepik.com/ freepic.diller
Длительный кашель может спровоцировать появление пупочной или паховой грыжи, заявил хирург Сергей Тарабарин. При грыже внутренние органы начинают выпячиваться из полости через естественные или сформированные отверстия, чаще всего через пупок или паховый канал, а также через места разрезов после операций на животе.
«Причины появления грыж – ожирение, поднятие тяжестей и длительный кашель. Все эти три причины приводят к повышению внутрибрюшного давления и выпячиванию грыжи через грыжевые «ворота», – цитирует Тарабарина «Газета.Ru».
В большинстве случаев люди сами замечают у себя грыжу и идут на приём к врачу. Подтвердить её наличие поможет УЗИ. При возникновении болезненных ощущений при грыже медики назначают операцию по её удалению.
Одним из симптомов грыжи может быть резкая боль во время чихания. Неприятные ощущения возникают также при поднятии тяжестей. При возникновении пупочной грыжи пупок начинает растягиваться, образуя выпячивание.