Россиян предупредили, что сильный кашель может привести к грыже

Длительный кашель может спровоцировать появление пупочной или паховой грыжи, заявил хирург Сергей Тарабарин. При грыже внутренние органы начинают выпячиваться из полости через естественные или сформированные отверстия, чаще всего через пупок или паховый канал, а также через места разрезов после операций на животе.

«Причины появления грыж – ожирение, поднятие тяжестей и длительный кашель. Все эти три причины приводят к повышению внутрибрюшного давления и выпячиванию грыжи через грыжевые «ворота», – цитирует Тарабарина «Газета.Ru».