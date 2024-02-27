Хирург назвал боль в животе при чихании одним из симптомов грыжи

Одним из частых симптомов грыжи может быть резкая боль, рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-хирург Юрий Гребцов. Как правило, она образуется в области живота, хотя может появиться и в других частях тела.

Так, боль может возникать при выполнении триггерных движений: поднятии тяжестей, чихании и т.д. Порой человек сам замечает выпячивание в области пупка или паха. Если это произошло, необходимо немедленно обратиться к специалисту и пройти осмотр.

При подозрении на опасность человека направят на УЗИ либо компьютерную томографию, ведь грыжи могут достигать больших размеров вплоть до всей передней брюшной стенки. Это называется "потеря домена", когда свыше 30% содержимого живота находится в грыжевом мешке.

В самых тяжёлых случаях нужно проводить трудные операции с использованием сетчатых имплантов по реконструкции передней брюшной стенки. Если пустить всё на самотёк, может произойти ущемление — вплоть до летального исхода.